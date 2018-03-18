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Клімкін пропонує працевлаштувати висланих з РФ дипломатів у Києві

Неділя, 18 березня 2018, 18:50
Клімкін пропонує працевлаштувати висланих з РФ дипломатів у Києві

Глава МЗС Павло Клімкін пропонує голові МЗС Великобританії Борису Джонсону працевлаштувати 23 висланих з РФ британських дипломатів у Києві.

Про це він написав у неділю в Twitter.

"Пропоную Борису Джонсону працевлаштувати 23 британських дипломатів у Києві та відновити роботу консульської секції: українці будуть раді знову отримувати британські візи швидко і не через Варшаву. І Джудіт буде допомога", - зазначив Клімкін.

Крім того, він запросив до України співробітників Британської Ради в Росії, про зупинку роботи якої також заявили в РФ.

Як повідомлялося, Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

17 березня Росія оголосила про висилку 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії в Москві, а також відкликала згоду на відкриття та функціонування генерального консульства Британії в Санкт-Петербурзі. Окрім того в МЗС РФ повідомили про закриття Британської Ради в Росії.

Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон назвав безглуздими і шкідливими тільки для самих росіян ухвалені Москвою заходи на адресу Лондона.

Українська правда
Теми: КлімкінРосіяВелика Британія
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