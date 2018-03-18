Клімкін пропонує працевлаштувати висланих з РФ дипломатів у Києві

2762 перегляди
Неділя, 18 березня 2018, 19:50

Глава МЗС Павло Клімкін пропонує голові МЗС Великобританії Борису Джонсону працевлаштувати 23 висланих з РФ британських дипломатів у Києві.

Про це він написав у неділю в Twitter.

"Пропоную Борису Джонсону працевлаштувати 23 британських дипломатів у Києві та відновити роботу консульської секції: українці будуть раді знову отримувати британські візи швидко і не через Варшаву. І Джудіт буде допомога", - зазначив Клімкін.

Крім того, він запросив до України співробітників Британської Ради в Росії, про зупинку роботи якої також заявили в РФ.

Як повідомлялося, Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

17 березня Росія оголосила про висилку 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії в Москві, а також відкликала згоду на відкриття та функціонування генерального консульства Британії в Санкт-Петербурзі. Окрім того в МЗС РФ повідомили про закриття Британської Ради в Росії.

Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон назвав безглуздими і шкідливими тільки для самих росіян ухвалені Москвою заходи на адресу Лондона.

Українська правда
Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: Клімкін Росія Велика Британія
powered by lun.ua
По темі
Клімкін виступив за мінімізацію економічних відносин з РФ 16 березня 2018, 15:25
Клімкін попросив силовиків більше уваги приділити Закарпаттю 16 березня 2018, 15:00
Клімкін: на Донбасі має бути понад 15 тисяч миротворців 16 березня 2018, 12:12
Усі новини
Головні новини
Екзит-поли: Путін переміг у першому турі з рекордною підтримкою
Азаров просить допитати його в суді над Януковичем по відео
Денісова перевіряла, чи справді росіян не пускали не вибори: "не зверталися"
У Миколаєві застрелився колишній АТОшник - керівник місцевого аеропорту
Усі новини
ted

7 найпопулярніших відео зі світових TEDx конференцій

Досвід

"Якісну кав’ярню не визначити за зовнішнім виглядом" – Слава Бабич, кавовий чемпіон світу