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Климкин предлагает трудоустроить высланных из РФ дипломатов в Киеве

Воскресенье, 18 марта 2018, 18:50
Климкин предлагает трудоустроить высланных из РФ дипломатов в Киеве

Глава МИД Павел Климкин предлагает главе МИД Великобритании Борису Джонсону трудоустроить 23 высланных из РФ британских дипломатов в Киеве.

Об этом он написал в воскресенье в Twitter.

"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву. И Джудит будет помощь", - отметил Климкин.

Кроме того, он пригласил в Украину сотрудников Британского Совета в России, об остановке работы которого также заявили в РФ.

Как известно, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

17 марта Россия объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве, а также отозвала согласие на открытие и функционирования генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того в МИД РФ сообщили о закрытии Британского Совета в России.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает бессмысленными и вредными только для самих россиян принятые Москвой дипломатические меры в адрес Лондона.

Украинская правда
Темы: КлимкинРосcияВеликобритания
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