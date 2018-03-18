Собчак назвала російські екзит-поли "маніпуляцією"

Кандидат в президенти РФ Ксенія Собчак заявила, що не довіряє результатам екзит-полів, проведених Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦИОМ).

Як повідомляє РБК, за словами Собчак, вона "не дуже вірить ВЦИОМу", назвавши ці екзит-пол "маніпуляцією".

"Я вважаю, що ВЦИОМ підписується у тих самих кабінетах, де ухвалюються рішення про те, як влаштовувати дебати і як робити з виборів те, що ви самі бачили. Я у це абсолютно не вірю", - заявила Собчак, відповідаючи на запитання, чи вірить вона результатам екзит-полів ВЦИОМ, згідно з якими Путін набрав 73,9%, а вона - 2,5%.

Разом з тим раніше на зустрічі у громадському штабі зі спостереження за виборами у Москві Собчак заявила, що процес голосування у 2018 році був набагато "прозорішим", ніж на виборах президента у 2012 році.

"Станом на 18:00 можу сказати - зовсім точно порушень набагато менше, ніж це було на минулих виборах. Це у Москві", - зауважила Собчак, підкресливши, що "по країні реальних порушень менше".

Також вона зазначила, що явка виборців є "аномальною".

"Але ми не розуміємо, з чим вона пов'язана", - додала Собчак.