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Собчак назвала российские экзит-полы "манипуляцией"

Воскресенье, 18 марта 2018, 20:52

Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак заявила, что не доверяет результатам экзит-полов, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

Как сообщает РБКпо словам Собчак, она "не очень верит ВЦИОМу", назвав эти экзитполы "манипуляцией".

"Я считаю, что ВЦИОМ (результаты экзит-полов - ред.) подписывается в тех же кабинетах, где принимаются решения о том, как устраивать дебаты и как делать из выборов то, что вы сами видели. Я в это абсолютно не верю",  - заявила Собчак, отвечая на вопрос, верит ли она результатам экзит-полов ВЦИОМ, согласно которым Путин набрал 73,9%, а она - 2,5%.

Вместе с тем ранее на встрече в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве Собчак заявила, что процесс голосования в 2018 году был намного "прозрачнее", чем на выборах президента в 2012 году.

"На 18:00 могу сказать - совершенно точно нарушений гораздо меньше, чем это было на прошлых выборах. Это в Москве", - заметила Собчак, подчеркнув, что "по стране реальных нарушений меньше".

Также она отметила, что явка избирателей является "аномальной".

"Но мы не понимаем, с чем она связана", - добавила Собчак. 

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Темы: виборыРосcия
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