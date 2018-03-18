Собчак назвала российские экзит-полы "манипуляцией"

Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак заявила, что не доверяет результатам экзит-полов, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как сообщает РБК, по словам Собчак, она "не очень верит ВЦИОМу", назвав эти экзитполы "манипуляцией".

"Я считаю, что ВЦИОМ (результаты экзит-полов - ред.) подписывается в тех же кабинетах, где принимаются решения о том, как устраивать дебаты и как делать из выборов то, что вы сами видели. Я в это абсолютно не верю", - заявила Собчак, отвечая на вопрос, верит ли она результатам экзит-полов ВЦИОМ, согласно которым Путин набрал 73,9%, а она - 2,5%.

Вместе с тем ранее на встрече в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве Собчак заявила, что процесс голосования в 2018 году был намного "прозрачнее", чем на выборах президента в 2012 году.

"На 18:00 могу сказать - совершенно точно нарушений гораздо меньше, чем это было на прошлых выборах. Это в Москве", - заметила Собчак, подчеркнув, что "по стране реальных нарушений меньше".

Также она отметила, что явка избирателей является "аномальной".

"Но мы не понимаем, с чем она связана", - добавила Собчак.