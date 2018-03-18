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Владу ФРН закликали заборонити вояжі "політичних авантюристів" до Криму

Неділя, 18 березня 2018, 22:30

Посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав Федеральний уряд заборонити візит німецьких політиків до окупованого Росією Криму. 

Про це Мельник заявив ввечері 18 березня. 

Зокрема посол звернув увагу німецького уряду на те, що Крим незаконно відвідав депутат Бундестагу від фракції "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Ульріх Ейме. 

"Черговий політичний авантюрист Ульріх Ейме нелегально пробрався в анексований Крим. Закликаємо Федеральний уряд нарешті заборонити такі вояжі громадян Німеччини, а керівництво фракції "Альтернатива для Німеччини" у Бундестазі - відмежуватися від злочинних дій, які шкодять іміджу партії", - закликав Мельник. 

Напередодні росЗМІ з посиланням на "заступника голови комітету Держради РК з міжнаціональних відносин" Юрія Гемпеля повідомили, що до окупованого Криму на "вибори" президента РФ приїхали журналіст і спостерігач з Німеччини. Йшлося про главу фракції "Лівої партії" у парламенті м.Квакенбрюк Андреасі Маурер, який буде спостерігати за "виборчим процесом".

Гемпель додав, що у суботу до Криму мали прилетіти ще два громадянина Норвегії -  голова громадської організації "Норвезька народна дипломатія" Хендрік Вебер та його колега.

Українська правда

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Теми: КримвибориНімеччина
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