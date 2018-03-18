Власти Германии призвали запретить вояжи "политических авантюристов" в Крым

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Воскресенье, 18 марта 2018, 23:30

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Федеральное правительство запретить визиты немецких политиков в оккупированный Россией Крым.

Об этом Мельник заявил вечером 18 марта.

В частности, посол обратил внимание немецкого правительства на то, что Крым незаконно посетил депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (AfD) Ульрих Эйме.

"Очередной политичний авантюрист Ульрих Эйме нелегально пробрался в аннексированный Крым. Призываем Федеральное правительство наконец запретить такие вояжи граждан Германии, а руководство фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге - отмежеваться от преступных действий, которые вредят имиджу партии", - призвал Мельник.

Накануне росСМИ со ссылкой на "заместителя председателя комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям" Юрия Гемпеля сообщили, что в оккупированный Крым на "выборы" президента РФ приехали журналист и наблюдатель из Германии. Речь шла в частности о главе фракции "Левой партии" в парламенте г.Квакенбрюк Андреасе Маурер, который будет наблюдать за "избирательным процессом".

Гемпель добавил, что в субботу в Крым должны были прилететь еще два гражданина Норвегии - глава общественной организации "Норвежская народная дипломатия" Хендрик Вебер и его коллега.

Украинская правда
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Темы: Крым виборы Германия
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