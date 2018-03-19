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Путін заявив, що в РФ нема і не було речовини, якою отруїли Скрипаля

Понеділок, 19 березня 2018, 00:04

Президент Росії Володимир Путін заперечив причетність його країни до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки.

Про це пише Радіо Свобода.

"Що стосується тієї трагедії, я дізнався про неї зі ЗМІ й перше, що спадає на думку – якби це була бойова отруйна речовина, люди, звичайно, загинули б на місці, це очевидний факт… У Росії немає таких засобів, ми всю нашу хімічну зброю знищили під контролем міжнародних спостерігачів", – сказав Путін.

Як відомо, екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні Великої Британії.

Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок", яку розробили в Росії.

66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в "критичному, але стабільному" стані.

Нагадаємо, глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон заявив у п'ятницю, 16 березня, що президент Росії Володимир Путін "практично напевне" особисто віддав наказ використати токсичну нервово-паралітичну речовину "Новічок" для отруєння колишнього російського агента у Британії.

Джонсон також заявив, що у Великої Британії є докази того, що Росія протягом останніх 10 років створювала запаси речовини, якою отруїли Скрипаля та його доньку.

Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

США, Велика Британія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій вони звинуватили Росію в отруєнні екс-шпигуна та його доньки.

Детальніше про реакцію світу на події в Британії читайте у статті "Європейської правди": "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".

Теми: ПутінСкрипальРосіяшпигунствоВелика Британія
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