Путин заявил, что в РФ нет и не было вещества, которым отравили Скрипаля

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Понедельник, 19 марта 2018, 01:04

Президент России Владимир Путин отрицает причастность его страны к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом пишет Радио Свобода.

"Что касается той трагедии, я узнал о ней из СМИ и первое, что приходит в голову - если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте, это очевидный факт ... В России нет таких средств, мы всё наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей", - сказал Путин.

Как известно, экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили 4 марта без сознания на скамейке в парке города Солсбери на юге Великобритании.

Позже британские следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработали в России.

66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия находятся в больнице в "критическом, но стабильном" состоянии.

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.

Джонсон также заявил, что у Великобритании есть доказательства того, что Россия в течении  последних 10 лет создавала запасы вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь.

Напомним, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором они обвинили Россию в отравлении экс-шпионаи его дочери.

Подробнее о реакции мира на события в Британии читайте в статье "Европейской правды": "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".

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Темы: Путин Великобритания Росcия шпионаж
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