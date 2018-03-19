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Путін почав думати про заміну Медведєва

Понеділок, 19 березня 2018, 01:55

Президент РФ Володимир Путін заявив, що поки не має наміру проводити конституційну реформу, а зміни складу уряду можливі в травні.

Про це він заявив виступаючи в своєму виборчому штабі 18 березня після завершення виборів президента РФ, пише Радіо Свобода.

За його словами, він поки не планує ніяких конституційних реформ в Росії.

Відповідаючи на питання, хто буде новим прем'єр-міністром, Путін пояснив, що "починає думати про це з сьогоднішнього дня".

Він додав, що всі оголошення будуть зроблені після інавгурації.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія Росії за результатами обробки 90% бюлетенів нарахувала 76,41% голосів на підтримку Володимира Путіна, що стало рекордом за всю історію президентських виборів в Росії.

Теми: РосіяПутін
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