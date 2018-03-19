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Путин начал думать о замене Медведева

Понедельник, 19 марта 2018, 01:55

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не намерен проводить конституционную реформу, а изменения состава правительства возможны в мае.

Об этом он заявил выступая в своём избирательном штабе 18 марта после завершения выборов президента РФ, пишет Радио Свобода.

По его словам, он пока не планирует никаких конституционных реформ в России.

Отвечая на вопрос, кто будет новым премьер-министром, Путин пояснил, что "начинает думать об этом с сегодняшнего дня".

Он добавил, что все объявления будут сделаны после инаугурации.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия России по результатам обработки 90% бюллетеней насчитала 76,41% голосов в поддержку Владимира Путина, что стало рекордом за всю историю президентских выборов в России.

Темы: РосcияПутин
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