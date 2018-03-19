В'язень кримських окупантів Балух оголосив голодування

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Понеділок, 19 березня 2018, 11:54

Засуджений в окупованому Росією Криму за звинуваченням у зберіганні боєприпасів український активіст Володимир Балух оголосив безстрокове голодування.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

За її даними, таким чином українець висловлює протест проти незаконного вироку у сфабрикованій проти нього кримінальній справі.

19 березня українця повинні перевести в одиночну камеру СІЗО, в якій він буде перебувати в період голодування.

Також в понеділок в Роздольненському районному "суді" в Криму призначено засідання, на якому політв'язню обиратимуть запобіжний захід уже в межах іншої справи, порушеної проти нього за ч. 2 ст. 321 КК РФ (дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства), відкритого під час утримання активіста в СІЗО Сімферополя.

Як відомо, 16 січня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха, звинувачуваного у зберіганні боєприпасів, до 3 років і 7 місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

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Теми: Крим політв'язні Росія
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