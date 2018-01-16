Окупанти Криму вліпили Балуху майже 4 роки колонії – за прапор України
Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха, звинувачуваного у зберіганні боєприпасів, до 3 років і 7 місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.
Про це повідомляє кореспондент "Крим.Реалії", уточнюючи, що в гривнях цей штраф складає близько 4,6 тисячі.
Перед оголошенням вироку Балух на камеру побажав Україні не здаватися.
Він не вважає себе жертвою і впевнений: "Все буде нормально, все буде Майдан".
Раніше російський прокурор просив для Балуха 5 років і 1 місяць позбавлення волі з відбуванням у колонії-поселенні і оплату штрафу в розмірі 20 тисяч рублів (9,2 тисяч гривень).
Під час свого заключного слова на засіданні 15 січня Балух заявив, що справа проти нього "сфабрикована у зв'язку з його політичною позицією" і це не змусить його любити "нову Батьківщину".
Речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца заявила в Twitter: "Сфабриковане рішення незаконних судів. Висловлюємо протест".
"Будемо посилювати міжнародний тиск на РФ зі звільнення Балуха", – додала вона.
Як відомо, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року.
Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.
Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який був на подвір'ї його будинку.
У серпні 2017 року суд виніс вирок Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів.
Під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху скасували. Справу відправили на повторний розгляд.
1 грудня 2017 року Роздольненський районний суд змінив запобіжний захід українському активісту з тримання під вартою на домашній арешт впродовж двох місяців.