Узник крымских оккупантов Балух объявил голодовку

Осужденный в оккупированном Россией Крыму по обвинению в хранении боеприпасов украинский активист Владимир Балух объявил бессрочную голодовку.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

По ее данным, таким образом украинец выражает протест против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу.

19 марта украинца должны перевести в одиночную камеру СИЗО, в которой он будет находиться в период голодовки.

Также в понедельник в Раздольненском районном "суде" в Крыму назначено заседание, на котором политзаключенному будут избирать меру пресечения уже в рамках другого дела, возбужденного против него по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), открытого во время содержания активиста в СИЗО Симферополя.

Как известно, 16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.