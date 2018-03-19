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Парубій розповів про рекордну кількість правок до Виборчого кодексу

Понеділок, 19 березня 2018, 10:54

Проект Виборчого кодексу України, який передбачає голосування за відкритими списками і був ухвалений у першому читанні, отримав рекордну кількість правок - 4200.

Про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради.

Перед цим нардеп від фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко запитав у нього, де наразі перебуває законопроект про вибори і коли він з'явиться на розгляді парламенту у другому читанні.

"Він зараз знаходиться на розгляді комітету. Він отримав рекордну кількість правок - понад 4200", - сказав Парубій.

Голова ВР зазначив, що як тільки всі правки будуть узгоджені, проект закону надійде для голосування у другому читанні.

Як повідомлялося, 7 листопада 2017 року народні депутати проголосували у першому читані за проект Виборчого кодексу, який передбачає голосування за відкритими списками.

За проект закону №3112-1, авторства Андрія Парубія, Леоніда Ємця та Олександра Черненка, проголосувало 226 нардепів.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаПарубійвиборизаконодавство
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