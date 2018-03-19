Парубий рассказал о рекордном количестве поправок к Избирательному кодексу

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Понедельник, 19 марта 2018, 11:54

Проект Избирательного кодекса Украины, который предусматривает голосование по открытым спискам и был принят в первом чтении, получил рекордное количество поправок - 4200.

Об этом сказал глава Верховной Рады Андрей Парубий во время согласительного совета.

Перед этим нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко спросил, где сейчас находится законопроект о выборах и когда он появится на рассмотрении парламента во втором чтении.

"Он сейчас находится на рассмотрении комитета. Он получил рекордное количество поправок - более 4200", - сказал Парубий.

Глава ВР отметил, что как только все правки будут согласованы, проект закона поступит для голосования во втором чтении.

Как сообщалось, 7 ноября 2017 года народные депутаты проголосовали в первом чтении за проект Избирательного кодекса, который предусматривает голосование по открытым спискам.

За проект закона №3112-1, авторства Андрея Парубия, Леонида Емца и Александра Черненко, проголосовало 226 нардепов.

Яна Миланова, УП
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Темы: Верховная Рада Парубий виборы законодательство
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