У штабі АТО уточнили стан травмованого бійця

324 перегляди
Понеділок, 19 березня 2018, 12:45

18 березня в зоні проведення антитерористичної операції 1 боєць отримав бойове травмування.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу у понеділок.

"Під час ворожого обстрілу 1 український захисник отримав бойове травмування. Його оперативно евакуйовано до військово-мобільного госпіталя. Стан його здоров'я оцінюється як середньої важкості", – сказав полковник.

За словами Гуцуляка, загалом минулої доби на донецькому напрямку було зафіксовано 2 прицільних обстріли окупантів, ворог застосовував стрілецьку зброю та гранатомети. Українські військові, дотримуючись Мінських угод, вогонь у відповідь не відкривали.

З позитивних моментів, речник АТО відзначив, що на луганському напрямку другу добу не лунали постріли.

Валентина Романенко, УП
Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: АТО
powered by lun.ua
По темі
Доба в АТО: бойовики двічі відкривали вогонь біля Авдіївки 19 березня 2018, 07:22
На Донбасі п’ятеро бойовиків підірвались на власній гранаті 19 березня 2018, 05:51
АТО: Бойовики й далі порушують перемир'я 18 березня 2018, 18:47
Усі новини
Головні новини
У Раді планують впускати нардепів лише через рамки
Волошин перед смертю говорив з медиками "швидкої"
Стало відомо, коли комітет Ради розгляне подання на Савченко
Україна передала ЄС список 140 осіб, причетних до організації виборів у Криму
Усі новини
Книга

Уривок з книжки Стівена Гокінґа та його доньки Люсі

Музика

Гурт KADNAY: Ми проти шаблонів в музиці, ми – експериментатори-авантюристи