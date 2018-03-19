У штабі АТО уточнили стан травмованого бійця

18 березня в зоні проведення антитерористичної операції 1 боєць отримав бойове травмування.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу у понеділок.

"Під час ворожого обстрілу 1 український захисник отримав бойове травмування. Його оперативно евакуйовано до військово-мобільного госпіталя. Стан його здоров'я оцінюється як середньої важкості", – сказав полковник.

За словами Гуцуляка, загалом минулої доби на донецькому напрямку було зафіксовано 2 прицільних обстріли окупантів, ворог застосовував стрілецьку зброю та гранатомети. Українські військові, дотримуючись Мінських угод, вогонь у відповідь не відкривали.

З позитивних моментів, речник АТО відзначив, що на луганському напрямку другу добу не лунали постріли.