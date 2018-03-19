В штабе АТО уточнили состояние травмированного бойца

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Понедельник, 19 марта 2018, 12:45

18 марта в зоне проведения антитеррористической операции 1 боец ​​получил боевую травму.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге в понедельник.

"Во время вражеского обстрела 1 украинский защитник получил боевое травмирование. Его оперативно эвакуировали в военно-мобильный госпиталь. Состояние его здоровья оценивается как средней тяжести", - сказал полковник.

По словам Гуцуляка, в общем за прошедшие сутки на донецком направлении было зафиксировано 2 прицельных обстрела оккупантов, враг применял стрелковое оружие и гранатометы. Украинские военные, соблюдая Минские соглашения, ответный огонь не открывали.

Из положительных моментов, спикер АТО отметил, что на луганском направлении вторые сутки не раздавались выстрелы.

Валентина Романенко, УП
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Темы: АТО
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