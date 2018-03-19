В штабе АТО уточнили состояние травмированного бойца
18 марта в зоне проведения антитеррористической операции 1 боец получил боевую травму.
Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге в понедельник.
"Во время вражеского обстрела 1 украинский защитник получил боевое травмирование. Его оперативно эвакуировали в военно-мобильный госпиталь. Состояние его здоровья оценивается как средней тяжести", - сказал полковник.
По словам Гуцуляка, в общем за прошедшие сутки на донецком направлении было зафиксировано 2 прицельных обстрела оккупантов, враг применял стрелковое оружие и гранатометы. Украинские военные, соблюдая Минские соглашения, ответный огонь не открывали.
Из положительных моментов, спикер АТО отметил, что на луганском направлении вторые сутки не раздавались выстрелы.