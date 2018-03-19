На цьому тижні депутати можуть ухвалити реформу Ради

У четвер Верховна Рада може розглянути та ухвалити законопроекти, що передбачають реформу українського парламенту.

Про це повідомив голова ВР Андрій Парубій під час погоджувальної ради.

За його словами, у вівторок депутати розглянуть блок питань бюджетної політики та реформування дипломатичної служби, промислової політики та підприємництва, у середу питання ратифікацій, а в четвер питання екологічної політики та законопроекти щодо реформи Ради.

"Я сподіваюся, що ми зможемо ухвалити законопроекти про реформу Ради", - сказав Парубій.

Наразі зареєстровано три законопроекти, які передбачають реформу українського парламенту - №4996, авторства Андрія Парубія, Ігоря Гриніва, Максима Бурбака, Олега Березюка, Олега Ляшка та Ірини Геращенко.

№4696-1, який підготував нардеп Юрій Дерев'янко та №4696-2, який ініціювали нардепи Валерій Писаренко та Євгеній Гєллєр.

Всі три проекти закону були зареєстровані ще в травні 2016 року.

Так, проект закону № 4996 передбачає створення нового парламентського органу – Ради комітетів, основна функція якої полягатиме у запровадженні нового підходу до формування порядку денного сесії, розкладу пленарних засідань, тижневого порядку денного пленарних засідань ВРУ.

Зазначається, що оновлений порядок подання законопроектів на розгляд ВР дозволить проводити попередню перевірку відповідності положень законопроектів вимогам антикорупційного законодавства, міжнародно-правовим зобов’язанням України, оцінювати належність фінансово-економічного обґрунтування, перевіряти відповідність законопроекту положенням Конституції, а також дотримання вимог Регламенту ВРУ при внесенні законодавчої ініціативи.

При цьому комітет парламенту, до предмета відання якого належать питання конституційного права, набуває статусу самостійного суб’єкта ініціювання питання про повернення законопроекту його ініціатору відповідно до передбаченого статтею 94 Регламенту Верховної Ради України порядку.

Крім того, у цьому проекті закону пропонується змінити парламентську практику проходження депутатських запитів.

Схожі завдання і в проекті закону № 4996-2. Окрім іншого, низка положень законопроекту спрямована на врегулювання правовідносин у сфері здійснення опозиційної діяльності у Верховній Раді та забезпечення законодавчих гарантій діяльності парламентської опозиції.

Проектом закону № 4996-1 пропонується скасувати обмеження участі позафракційних народних депутатів у роботі парламенту та її органів.

Крім того, документ пропонує врегулювати порядок створення, діяльності та припинення коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, парламентської опозиції, а також оприлюднення інформації про їх членів.

Також проектом пропонується врегулювати питання офіційного оприлюднення Головою Верховної Ради прийнятого закону у разі його непідписання президентом у встановлений Конституцією строк.

Зокрема визначити, що у разі якщо президент не підписав закон, ухвалений Радою, протягом 15 днів після отримання ним закону, та офіційно не оприлюднив його або не повернув закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до парламенту для повторного розгляду, Голова ВРУ невідкладно офіційно оприлюднює такий закон і опубліковує за своїм підписом.

Крім того відповідно до законопроекту встановлюється кримінальна відповідальність за використання картки іншого народного депутата (в тому числі дубліката) при реєстрації та голосуванні за допомогою електронної системи, що каратиметься позбавленням волі на строк від 5 до 7 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект про зміну режиму роботи парламенту, передбачивши проведення пленарних засідань виключно по вівторках і четвергах.

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