На этой неделе депутаты могут принять реформу Рады

В четверг Верховная Рада может рассмотреть и принять законопроекты, предусматривающие реформу украинского парламента.

Об этом сообщил глава ВР Андрей Парубий во время согласительного совета.

По его словам, во вторник депутаты рассмотрят блок вопросов бюджетной политики и реформирования дипломатической службы, промышленной политики и предпринимательства, в среду вопрос ратификаций, а в четверг вопрос экологической политики и законопроекты, предусматривающие реформу Рады.

"Я надеюсь, что мы сможем принять законопроекты о реформе Рады", - сказал Парубий.

Сейчас зарегистрировано три законопроекта, которые предусматривают реформу украинского парламента - №4996, авторства Андрея Парубия, Игоря Гринева, Максима Бурбака, Олега Березюка, Олега Ляшко и Ирины Геращенко.

№4696-1, который подготовил нардеп Юрий Деревянко и №4696-2, который инициировали нардепы Валерий Писаренко и Евгений Геллер.

Все три проекта закона были зарегистрированы еще в мае 2016 года.

Так, проект закона № 4996 предусматривает создание нового парламентского органа - Совета комитетов, основная функция которого будет заключаться во внедрении нового подхода к формированию повестки дня сессии, расписания пленарных заседаний, недельную повестку дня пленарных заседаний ВРУ.

Отмечается, что обновленный порядок представления законопроектов на рассмотрение ВР позволит проводить предварительную проверку соответствия положений законопроектов требованиям антикоррупционного законодательства, международно-правовым обязательствам Украины, оценивать принадлежность финансово-экономического обоснования, проверять соответствие законопроекта положениям Конституции, а также соблюдение требований Регламента ВРУ при внесении законодательной инициативы.

При этом комитет парламента, к предмету ведения которого относятся вопросы конституционного права, приобретает статус самостоятельного субъекта инициирования вопроса о возвращении законопроекта его инициатору.

Кроме того, в этом проекте закона предлагается изменить парламентскую практику прохождения депутатских запросов.

Похожие задачи и в проекте закона №4996-2. Кроме прочего, ряд положений законопроекта направлено на урегулирование правоотношений в сфере осуществления оппозиционной деятельности в Верховной Раде и обеспечения законодательных гарантий деятельности парламентской оппозиции.

Проектом закона №4996-1 предлагается отменить ограничения участия внефракционных народных депутатов в работе парламента и его органов.

Кроме того, документ предлагает урегулировать порядок создания, деятельности и прекращения коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, парламентской оппозиции, а также обнародование информации об их членах.

Также проектом предлагается урегулировать вопрос официального обнародования Главой Верховной Рады принятого закона в случае его неподписания президентом в установленный Конституцией срок.

В частности определить, что в случае если президент не подписал закон, принятый Радой, в течение 15 дней после получения им закона, и официально не обнародовал его или не вернул со своими мотивированными и сформулированными предложениями в парламент для повторного рассмотрения, глава ВРУ безотлагательно официально обнародует такой закон и публикует со своей подписью.

Кроме того согласно законопроекту устанавливается уголовная ответственность за использование карточки другого народного депутата (в том числе дубликата) при регистрации и голосовании с помощью электронной системы, будет караться лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменении режима работы парламента, предусмотрев проведение пленарных заседаний исключительно по вторникам и четвергам.

Читайте также: Евроинтеграция в Раде: как создать фильтр против "антиевропейских" законов