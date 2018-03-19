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Волошин перед смертю говорив з медиками "швидкої"

Понеділок, 19 березня 2018, 11:41
Волошин перед смертю говорив з медиками швидкої

В. о. голови Миколаївського аеропорту Владислав Волошин, який наклав на себе руки, не залишив передсмертної записки і не повідомив медикам причини свого вчинку, але є переписка з телефону, де заявляв про намір вчинити самогубство.

Про це "Українській правді" повідомили у поліції Миколаївської області.

"Записки він не залишив. Більше того, коли приїхали медики він був живий, був у контактному стані. Він не повідомив ніяку інформацію, нікого не звинуватив, причин (свого вчинку – ред.) не пояснив. Спілкувався з медиками, міг говорити, але не сказав нічого, що допомогло би слідству", - сказав співрозмовник видання.  

Співрозмовник уточнив, що Волошин наклав на себе руки близько 13:30, а помер близько 15:00.

Відсутність передсмертної записки підтвердили і в прес-службі поліції.

"Записки не було", - сказала речник поліції Миколаївської області Олена Бережна.

Вона також підтвердила, що на момент прибуття "швидкої" Волошин був живий і міг говорити, але деталей цих розмов не розповіла.   

"Йде слідство. Наразі слідство розглядає всі можливі версії. І, можливо, встановить додаткові кваліфікації, якщо вони будуть", - сказала Бережна.

Наразі слідче управління ГУ поліції у Миколаївській області забрало справу собі.

Бережна також додала, що поліція досліджує переписку Волошина з працівником аеропорту, де Волошин говорить про наміри покінчити з життям.

"Ця переписка, яка була, це людина, яка працювала в аеропорту", - сказала речник поліції.

На запитання, чи може розглядатися версія залякування чи схиляння до самогубства, Бережна сказала:

"Слідство буде вивчати всі версії, і будуть допитані всі люди, бо телефон також був вилучений. У переписках, які були, наразі не встановлено прямих погроз, які могли б свідчити про те, що щось загрожувало загиблому. Але все це буде досліджуватись, і в результаті слідство встановить можливі версії додаткові", - сказала Бережна.

Наразі правоохоронці опитують свідків у справі.

Речник поліції уточнила, що будуть допитані, як рідні, так і знайомі Волошина, працівники аеропорту та місцевої адміністрації та інші особи, які спілкували або мали будь-які стосунки з загиблим.

"Слідство зі вчорашнього дня триває. Допитають усіх, хто мав стосунки з Волошиним і хто міг знати причину його пригніченого стану", - сказала Бережна.

Повідомити інші деталі вона не змогла. 

"Слідство встановить слідчого, який буде займатися цією справою, і повідомляти хід слідства, я зможу лише з його дозволу, як це визначено законом. Справа уже на особливому контролі. Ми будемо озвучувати всю інформацію, яку можна буде оприлюднювати, бо розуміємо, що це суспільно важлива інформація", - підсумувала Бережна.

Як відомо, видання НикВести оприлюднило телефонну переписку Волошина, в якій ідеться, що він хотів писати заяву на звільнення, але голова ОДА продовжив йому контракт, також в.о. керівника аеропорту писав, що у нього є "суїцидальні настрої".

У Миколаєві вчинив самогубство 29-річний в.о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислав Волошин.

Волошин був пілотом штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. Під час служби здійснив 33 бойових вильоти. У серпні 2014 року після удару по російським десантникам під Новокатеринівкою його літак збили. Волошин катапультувався і приземлився на окупованій території. За координації куратора зі штабу АТО йому вдалося вибратися до позицій ЗСУ.

З армії звільнився через сімейні обставини. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Російська влада звинувачувала Волошина в атаці на малайзійський "Боїнг МН17", збитий бойовиками у 2014 році. Звинувачення повністю спростовано розслідуванням прокуратури Нідерландів і України.

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Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Миколаїваеропортполіція
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