Волошин перед смертью говорил с медиками "скорой"

И. о. председателя Николаевского аэропорта Владислав Волошин, который покончил с собой, не оставил предсмертной записки и не сообщил медикам причины своего поступка, но есть переписка с телефона, где заявлял о намерении совершить самоубийство.

Об этом "Украинской правде" сообщили в полиции Николаевской области.

"Записки он не оставил. Более того, когда приехали медики, он был жив, был в контактном состоянии. Он не сообщил никакой информации, никого не обвинил, причин (своего поступка – ред.) не объяснил. Общался с медиками, мог говорить, но не сказал ничего, что помогло бы следствию", - сказал собеседник издания.

Собеседник уточнил, что Волошин покончил с собой около 13:30, а умер около 15:00.

Отсутствие предсмертной записки подтвердили и в пресс-службе полиции.

"Записки не было", - сказала пресс-секретарь полиции Николаевской области Елена Бережная.

Она также подтвердила, что на момент прибытия "скорой" Волошин был жив и мог говорить, но деталей этих разговоров не рассказала.

"Идет следствие. Следствие рассматривает все возможные версии. И, возможно, установит дополнительные квалификации, если они будут", - сказала Бережная.

Сейчас следственное управление ГУ полиции в Николаевской области забрало дело себе.

Бережная также добавила, что полиция исследует переписку Волошина с работником аэропорта, где Волошин говорит о намерениях покончить с жизнью.

"Эта переписка, которая была, это человек, который работал в аэропорту", - сказала представитель полиции.

На вопрос, может ли рассматриваться версия запугивания или склонения к самоубийству, Бережная сказала:

"Следствие будет изучать все версии, и будут допрошены все люди, потому что телефон также был изъят. В переписке, которая была, пока не установлено прямых угроз, которые могли бы свидетельствовать о том, что что-то угрожало погибшему. Но все это будет исследоваться, и в результате следствие установит возможные версии дополнительные", - сказала Бережная.

Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей по делу.

Представитель полиции уточнила, что будут допрошены, как родные, так и знакомые Волошина, работники аэропорта и местной администрации и другие лица, которые общались, или имели какие-либо отношения с погибшим.

"Следствие со вчерашнего дня продолжается. Допросит всех, кто имел отношения с Волошиным, и кто мог знать причину его подавленного состояния", - сказала Бережная.

Сообщить другие детали она не смогла.

"Следствие установит следователя, который будет заниматься этим делом, и сообщать ход следствия я смогу только с его разрешения, как это определено законом. Дело уже на особом контроле. Мы будем озвучивать всю информацию, которую можно будет обнародовать, потому что понимаем, что это общественно важная информация", - подытожила Бережная.

Как известно, издание НикВести обнародовало телефонную переписку Волошина, в которой говорится, что он хотел писать заявление на увольнение, но председатель ОГА продлил ему контракт, также и.о. руководителя аэропорта писал, что у него есть "суицидальные мысли".

Как известно, 18 марта в Николаеве совершил самоубийство 29-летний и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин.

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Во время службы совершил 33 боевых вылета. В августе 2014 года после удара по российским десантникам под Новокатериновкой его самолет сбили.

Волошин катапультировался и приземлился на оккупированной территории. При координации куратора из штаба АТО ему удалось выбраться к позициям ВСУ.

Из армии уволился по семейным обстоятельствам. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Российские власти обвиняли Волошина в атаке на малайзийский "Боинг МН17", сбитый боевиками в 2014 году. Обвинения полностью опровергнуты расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

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