В.о. голови антикорупційного комітету просить не пускати на засідання ЗМІ

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Понеділок, 19 березня 2018, 13:03

Виконуючий обов'язки голови парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції Юрій Савчук просить заборонити журналістам висвітлювати засідання, яке відбудеться 21 березня.

Про це він заявив на погоджувальній раді парламенту в понеділок.

За словами Савчука, частина членів комітету блокують його роботу.

"Деякі наші колеги, члени комітету, на сьогоднішній день блокують роботу комітету, спекулюючи своєю присутністю, а скоріш неприсутністю на комітеті, не даючи працювати комітету за відсутності кворуму", - заявив він.

Савчук запропонував провести засідання комітету у середу, 21 березня, без засобів масової інформації у закритому режимі, "щоб комітет не політизувався і щоб уникнути цих спекуляцій".

Як відомо, 7 грудня 2017 року Верховна Рада проголосувала за усунення нардепа від "Самопомочі" Єгора Соболєва з посади керівника комітету з протидії корупції. Після цього він залишився членом комітету.

Євген Кізілов, УП

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Теми: Верховна Рада корупція
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