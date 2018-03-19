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И.о. главы антикоррупционного комитета просит не пускать на заседание СМИ

Понедельник, 19 марта 2018, 12:03

Исполняющий обязанности председателя парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Юрий Савчук просит запретить журналистам освещать заседание, которое состоится 21 марта.

Об этом он заявил на согласительном совете парламента в понедельник.

По словам Савчука, часть членов комитета блокируют его работу.

"Некоторые наши коллеги, члены комитета, на сегодняшний день блокируют работу комитета, спекулируя своим присутствием, а скорее неприсутствием на комитете, не давая работать комитету при отсутствии кворума", - заявил он.

Савчук предложил провести заседание комитета в среду, 21 марта, без средств массовой информации в закрытом режиме, "чтобы комитет не политизировался и во избежание этих спекуляций".

Как известно, 7 декабря 2017 года Верховная Рада проголосовала за отстранение нардепа от "Самопомочи" Егора Соболева с должности руководителя комитета по противодействию коррупции. После этого он остался членом комитета.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Верховная Радакоррупция
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