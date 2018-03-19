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На заступника Матіоса відкрили справу попри засекречену декларацію

Понеділок, 19 березня 2018, 12:29

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом незаконного збагачення заступника головного військового прокурора ГПУ Дмитра Борзих.

Прокурора також підозрюють у декларуванні недостовірної інформації, повідомляє програма "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Кримінальну справу відкрито за заявою юристів проекту "Тисни" (Bihus.Info).

У відповіді прокуратури йдеться про дві кримінальні статті: 366-1 "декларування недостовірної інформації" та 368-2 "незаконне збагачення".

 

Розслідування щодо Борзих доручено детективам Національного антикорупційного бюро.

У квітні 2017 року декларацію заступника головного військового прокурора Дмитра Борзих засекретили, як і дані про майно його колег. Біографію Борзих також засекретили.

Втім, журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" минулого року з’ясували, що в декларації не вказані ані витрати на оренду будинку, в якому він проживає, ані статки жінки, з якою він там мешкає.

У копії декларації за 2016 рік, що збереглася на сайті проекту Декларації, було вказано, що Дмитро Борзих орендує будинок у с. Лісники під Києвом площею 390 квадратних метрів (в Олени Пятковської) і має автомобіль Toyota Camry вартістю 300 тисяч гривень.

Журналісти відслідкували, що й у 2017 році Борзих їздив до того будинку.

Також знімальна група декілька разів фіксувала, як від нього виїжджала жінка на автомобілі Range Rover Evoque. Нею виявилася Дар’я Олегівна Полякова, яка працює в УНН і має квартиру в ЖК "Паркове місто" (ринкова вартість житла – приблизно 3 млн грн.).

Свого часу Полякова була помічницею нардепів-"регіоналів" Миколи Злочевського та Ігоря Лисова.

Ріелтор розповів, що свого часу будинок у Лісниках можна було зняти за 3,5 тисяч доларів (щонайменше 90 тисяч гривень на місяць). А прокурор отримує в місяць 31 тисячу гривень зарплати.

Однак власник будинку телефоном розповів, що Дмитро Борзих уже не орендує цей будинок, а в ньому проживає Дар'я, яку там нібито поселили задля безпеки майна.

Сам Дмитро Борзих не на камеру підтвердив журналістам, що проживав у Лісниках, згідно з декларацією за 2016 рік, але чи проживає там тепер, відповідати відмовився.

Він також не став коментувати своє особисте життя.

 

При цьому заступник головного військового прокурора фактично підтвердив, що продав брату нерухомість у Луганську, звідки він родом. Костянтин Борзих – громадянин Росії, який 11 років живе в Німеччині і має там посвідку на проживання.

Дмитро Борзих у липні 2012 року переїхав із Луганська до Києва, працював в органах за Віктора Пшонки.

У липні 2017 року він сам попросив НАЗК перевірити його декларацію – і агенція порушень не знайшла.

 

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратурадеклараціїАнтикорупційна прокуратура
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