На заместителя Матиоса открыли дело, несмотря на засекреченную декларацию

Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения заместителя главного военного прокурора ГПУ Дмитрия Борзых.

Прокурора также подозревают в декларировании недостоверной информации, сообщает программа "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Уголовное дело возбуждено по заявлению юристов проекта "Тисни" (Bihus.Info).

В ответе прокуратуры говорится о двух уголовных статьях: 366-1 "декларирование недостоверной информации" и 368-2 "незаконное обогащение".

Расследование в отношении Борзых поручено детективам Национального антикоррупционного бюро.

В апреле 2017 года декларацию заместителя главного военного прокурора Дмитрия Борзых засекретили, как и данные об имуществе его коллег. Биографию Борзых также засекретили.

Однако журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" в прошлом году выяснили, что в декларации не указаны ни расходы на аренду дома, в котором он проживает, ни благосостояние женщины, с которой он там живет.

В копии декларации за 2016 год, сохранившейся на сайте проекта Декларации, было указано, что Дмитрий Борзых арендует дом в с. Лесники под Киевом площадью 390 квадратных метров (у Елены Пятковской) и имеет автомобиль Toyota Camry стоимостью 300 тысяч гривен.

Журналисты отследили, что и в 2017 году Борзых ездил к тому дому.



Также съемочная группа несколько раз фиксировала, как от него отъезжала женщина на автомобиле Range Rover Evoque. Ею оказалась Дарья Олеговна Полякова, которая работает в УНН и имеет квартиру в ЖК "Паркове місто" (рыночная стоимость жилья – примерно 3 млн грн.).



В свое время Полякова была помощницей нардепов-"регионалов" Николая Злочевского и Игоря Лысова.





Риэлтор рассказал, что в свое время дом в Лесниках можно было снять за 3500 долларов (не менее 90 тысяч гривен в месяц). А прокурор получает в месяц 31 тысячу гривен зарплаты.



Однако владелец дома по телефону рассказал, что Дмитрий Борзых уже не арендует этот дом, а там проживает Дарья, которую там якобы поселили в целях безопасности имущества.



Сам Дмитрий Борзых не на камеру подтвердил журналистам, что проживал в Лесниках, согласно декларации за 2016 год, но проживает ли там теперь, отвечать отказался.



Он также не стал комментировать свою личную жизнь.

При этом заместитель главного военного прокурора фактически подтвердил, что продал брату недвижимость в Луганске, откуда он родом. Константин Борзых – гражданин России, который 11 лет живет в Германии и имеет там вид на жительство.



Дмитрий Борзых в июле 2012 года переехал из Луганска в Киев, работал в органах при Викторе Пшонке.

В июле 2017 года он сам попросил НАПК проверить его декларацию – и агентство нарушений не нашло.