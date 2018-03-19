Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубій: Щовівторка я принижуюсь на всю Україну

Понеділок, 19 березня 2018, 12:41

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликає народних депутатів прийняти врешті-решт порядок денний 8 парламентської сесії.

Про це він сказав під час засідання погоджувальної ради парламенту 19 березня.

Зокрема заступник голови комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин народний депутат від БПП  Олександр Бакуменко, звертаючись до Парубія, поскаржився, що вже 2 місяці у депутатів не доходять руки до розгляду важливих законопроектів в агропромисловій галузі, і закликав спікера сприяти включенню їх до порядку денного.

Парубій сказав, що близько 10 комітетів є заблоковані в розгляді надважливих законопроектів, тому що не проголосований порядок денний сесії, та зазначив, що зі свого боку робить усе можливе щодо вирішення цього питання, але цього недостатньо:

"Три пленарних тижні поспіль о 10.30 у вівторок я принижуюсь на всю Україну, ставлячи по 5-7 раз порядок денний сесії... А ви звертаєтесь до мене?  Я звернусь до вас: допоможіть організувати, щоб усі голосували за порядок денний сесії. В мене немає "чарівної палички" і "кнопки 226" – рішення приймаються виключно залом", – наголосив спікер.

Парубій закликав Бакуменка гостро підняти це питання на засіданні фракції і забезпечити ефективне голосування.

"Давайте завтра всі згуртуємось, переконаємо не тільки себе, але й колег і партнерів, щоб прийняти рішення і розблокувати розгляд цілого ряду законопроектів", – сказав спікер.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
Усі новини...
Реклама: