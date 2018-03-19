Парубій: Щовівторка я принижуюсь на всю Україну

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Понеділок, 19 березня 2018, 13:41

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликає народних депутатів прийняти врешті-решт порядок денний 8 парламентської сесії.

Про це він сказав під час засідання погоджувальної ради парламенту 19 березня.

Зокрема заступник голови комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин народний депутат від БПП  Олександр Бакуменко, звертаючись до Парубія, поскаржився, що вже 2 місяці у депутатів не доходять руки до розгляду важливих законопроектів в агропромисловій галузі, і закликав спікера сприяти включенню їх до порядку денного.

Парубій сказав, що близько 10 комітетів є заблоковані в розгляді надважливих законопроектів, тому що не проголосований порядок денний сесії, та зазначив, що зі свого боку робить усе можливе щодо вирішення цього питання, але цього недостатньо:

"Три пленарних тижні поспіль о 10.30 у вівторок я принижуюсь на всю Україну, ставлячи по 5-7 раз порядок денний сесії... А ви звертаєтесь до мене?  Я звернусь до вас: допоможіть організувати, щоб усі голосували за порядок денний сесії. В мене немає "чарівної палички" і "кнопки 226" – рішення приймаються виключно залом", – наголосив спікер.

Парубій закликав Бакуменка гостро підняти це питання на засіданні фракції і забезпечити ефективне голосування.

"Давайте завтра всі згуртуємось, переконаємо не тільки себе, але й колег і партнерів, щоб прийняти рішення і розблокувати розгляд цілого ряду законопроектів", – сказав спікер.

Валентина Романенко, УП
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Теми: Верховна Рада
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