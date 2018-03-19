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Парубий: Каждый вторник я унижаюсь на всю Украину

Понедельник, 19 марта 2018, 12:41

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призывает народных депутатов принять в конце концов повестку дня 8 парламентской сессии.

Об этом он сказал во время заседания согласительного совета парламента 19 марта.

В частности, зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений народный депутат от БПП Александр Бакуменко, обращаясь к Парубию, пожаловался, что уже 2 месяца у депутатов не доходят руки до рассмотрения важных законопроектов в агропромышленной отрасли, и призвал спикера способствовать включению их в повестку дня.

Парубий сказал, что около 10 комитетов заблокированы в рассмотрении сверхважных законопроектов, так как не проголосована повестка дня сессии, и отметил, что со своей стороны делает все возможное для решения этого вопроса, но этого недостаточно:

"Три пленарных недели подряд в 10.30 во вторник я унижаюсь на всю Украину, ставя по 5-7 раз повестку дня сессии... А вы обращаетесь ко мне? Я обращусь к вам: помогите организовать, чтобы все голосовали за повестку дня сессии. У меня нет "волшебной палочки" и "кнопки 226" - решения принимаются исключительно залом", – подчеркнул спикер.

Парубий призвал Бакуменко остро поднять этот вопрос на заседании фракции и обеспечить эффективное голосование.

"Давайте завтра все сплотимся, убедим не только себя, но и коллег и партнеров, чтобы принять решение и разблокировать рассмотрение целого ряда законопроектов", - сказал спикер.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Рада
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