Порошенко запропонував Раді змінити закон про громадянство

Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект №8156 про внесення змін до закону про громадянство.

Про це в понеділок на засіданні погоджувальної ради парламенту повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

За її словами, документ передбачає додаткові підстави для надання і відмови в наданні громадянства України з огляду на територіальне походження особи, а також на факт вчинення нею злочину і засудження в Україні до позбавлення волі.

Луценко повідомила, що також у законі уточнюються повноваження державних органів, які займаються питаннями надання українського громадянства, в частині перевірки підстав набуття для громадянства, погодження чи оформлення.

Інших деталей вона не повідомила. На сайті ВР наразі законопроект відсутній.

Як відомо, 1 березня Рада національної безпеки і оборони на своєму засіданні підтримала проект закону про внесення змін до закону про громадянство та запропонувала президентові внести його на розгляд Верховної Ради.

Йдеться про удосконалення процедур та посилення контролю за набуттям громадянства України, обмеження і більш чітке визначення підстав для набуття громадянства, посилення відповідальності за порушення у цій сфері, враховуючи зростання загроз національній безпеці України, пов'язаних з зовнішньою міграцією в умовах російської агресії.

Євген Кізілов, УП