Порошенко предложил Раде изменить закон о гражданстве

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №8156 о внесении изменений в закон о гражданстве.

Об этом в понедельник на заседании согласительного совета парламента сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

По ее словам, документ предусматривает дополнительные основания для предоставления и отказа в предоставлении гражданства Украины, учитывая территориальное происхождение человека, а также на факт совершения им преступления и осуждения в Украине к лишению свободы.

Луценко сообщила, что также в законе уточняются полномочия государственных органов, занимающихся вопросами предоставления украинского гражданства, в части проверки оснований для получения гражданства, согласования или оформления.

Других деталей он не сообщил. На сайте ВР законопроект пока отсутствует.

Как известно, 1 марта Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании поддержал проект закона о внесении изменений в закон о гражданстве и предложил президенту внести его на рассмотрение Верховной Рады.

Речь идет об усовершенствовании процедур и усилении контроля за приобретением гражданства Украины, ограничении и более четком определении оснований для приобретения гражданства, усилении ответственности за нарушения в этой сфере, учитывая рост угроз национальной безопасности Украины, связанных с внешней миграцией в условиях российской агрессии.

Евгений Кизилов, УП