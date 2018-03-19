Порошенко предложил Раде изменить закон о гражданстве

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Понедельник, 19 марта 2018, 13:40

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №8156 о внесении изменений в закон о гражданстве.

Об этом в понедельник на заседании согласительного совета парламента сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

По ее словам, документ предусматривает дополнительные основания для предоставления и отказа в предоставлении гражданства Украины, учитывая территориальное происхождение человека, а также на факт совершения им преступления и осуждения в Украине к лишению свободы.

Луценко сообщила, что также в законе уточняются полномочия государственных органов, занимающихся вопросами предоставления украинского гражданства, в части проверки оснований для получения гражданства, согласования или оформления.

Других деталей он не сообщил. На сайте ВР законопроект пока отсутствует.

Дополняется...

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Темы: гражданство законодательство Порошенко Верховная Рада
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