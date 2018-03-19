СБУ затримала оператора, який "зливав" телефонні розмови українців ФСБ РФ

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури затримали в Одесі міжнародного оператора телефонного зв’язку, який співпрацював з бойовиками на Донбасі та з російськими спецслужбами.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними правоохоронців, власник компанії, який є громадянином РФ, дав вказівку працівникам маршрутизувати трафік з тимчасово окупованих територій Луганщини у мережі російських операторів мобільного зв’язку.

"Для цього був задіяний спеціальний програмно-апаратний телекомунікаційний комплекс. Оперативники спецслужби задокументували, що через цей незаконний канал зв’язку бойовики "ЛНР" вільно спілкувалися між собою та російськими кураторами", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що російські спецслужби отримали контроль над персональними даними і телефонними розмовами українських громадян і організацій, які користувались "послугами" цього оператора.

Також повідомляється, що під час обшуків в офісі, техприміщеннях та житлі оператора співробітники СБУ виявили спеціальне телекомунікаційне обладнання вартістю понад півмільйона гривень, яке використовувалося для незаконної маршрутизації трафіку.

Також правоохоронці вилучили листування і документи, що підтверджують надання послуг телефонного зв’язку бойовикам ОРЛО та співпраці з ФСБ РФ.

В СБУ додають, що наразі у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України громадянину Росії оголошено про підозру у сприянні діяльності терористичної організації.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.