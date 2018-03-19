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СБУ задержала оператора, который "сливал" телефонные разговоры украинцев ФСБ РФ

Понедельник, 19 марта 2018, 13:40
СБУ задержала оператора, который сливал телефонные разговоры украинцев ФСБ РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры задержали в Одессе международного оператора телефонной связи, который сотрудничал с боевиками на Донбассе и с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, владелец компании, который является гражданином РФ, дал указание работникам маршрутизировать трафик с временно оккупированных территорий Луганщины в сети российских операторов мобильной связи.

"Для этого был задействован специальный программно-аппаратный телекоммуникационный комплекс. Оперативники спецслужбы задокументировали, что через этот незаконный канал связи боевики "ЛНР" свободно общались между собой и российскими кураторами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские спецслужбы получили контроль над персональными данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций, которые пользовались "услугами" этого оператора.

Также сообщается, что во время обысков в офисе, техпомещениях и жилье оператора сотрудники СБУ обнаружили специальное телекоммуникационное оборудование стоимостью более полумиллиона гривен, которое использовалось для незаконной маршрутизации трафика.

Также правоохранители изъяли переписку и документы, подтверждающие предоставление услуг телефонной связи боевикам ОРЛО и сотрудничества с ФСБ РФ.

В СБУ добавляют, что сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины гражданину России объявлено о подозрении в содействии деятельности террористической организации.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда
Темы: СБУмобильная связьРосcияОРДЛО
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