У вівторок Україну знову накриє снігом

У найближчі два дні в Україні збережеться зимова погода, очікується снігопад.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцетр.

У вівторок, 20 березня, більша частина території України опиниться в зоні впливу чергового циклону, що переміщається з Балкан на Чорне море, в країні збережеться холодна погода з температурою нижче кліматичної норми для цього періоду.

Вночі в західних, Вінницькій та Одеській областях невеликий сніг, на решті території без опадів; вдень в Україні помірний сніг, на півдні, сході та Закарпатті з дощем, в центральних, Одеській та Миколаївській областях сильні опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14° морозу, в Чернігівській і Сумській областях до 18° морозу, на заході та півдні країни 3-8 морозу. Вдень температура очікується в межах 2-7° морозу, в південних, Донецькій, Луганській та Закарпатській області - від 2° морозу до 3° тепла. У Криму вночі без опадів, вдень дощ, температура вночі 0-5 тепла, вдень 13-18.

У Києві вночі - без опадів, вдень сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу.

Погода на 20 березня

У середу, 21 березня, вночі в більшості областей часом сніг, на Лівобережжі місцями сильний, хуртовина; вдень в Україні невеликий сніг, на півдні та Закарпатті з дощем. На дорогах країни ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, на півдні та сході країни пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 5-10° морозу, в західних областях місцями 12-14°, в південних і східних областях 2-7° морозу; вдень в Україні 0-5° морозу, на півдні та на Закарпатті 0-5° тепла; в Криму вночі 0-6 морозу, вдень 3-9 тепла.

У Києві вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° морозу.

Погода на 21 березня

У зв'язку з негодою мер Дніпра Борис Філатов оголосив вівторок і середу вихідними днями для бюджетних організацій міста.

"Переносимо канікули для дітей. Готуємося до снігопаду в середу. Не панікуємо", - написав він у Facebook.

Як відомо, у Дніпрі станом на ранок понеділка був сніговий колапс: транспорт курсував з великим проблемами, мешканці не могли добратися до роботи через снігові замети.