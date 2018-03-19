Во вторник Украину снова накроет снегом

В ближайшие два дня в Украине сохранится зимняя погода, ожидается снегопад.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцетр.

Во вторник, 20 марта, большая часть территории Украины окажется в зоне влияния очередного циклона, перемещающегося с Балкан на Черное море, в стране сохранится холодная погода с температурой ниже климатической нормы для этого периода.

Ночью в западных, Винницкой и Одесской областях небольшой снег, на остальной территории без осадков; днем в Украине умеренный снег, на юге, востоке и Закарпатье с дождем, в центральных, Одесской и Николаевской областях сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах страны гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14° мороза, в Черниговской и Сумской областях до 18° мороза, на западе и юге страны 3-8 мороза. Днем температура ожидается в пределах 2-7° мороза, в южных, Донецкой, Луганской и Закарпатской области - от 2° мороза до 3° тепла. В Крыму ночью без осадков, днем дождь, температура ночью 0-5 тепла, днем 13-18.

В Киеве ночью - без осадков, днем снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12° мороза, днем 4-6° мороза.

Погода на 20 марта

В среду, 21 марта, ночью в большинстве областей временами снег, на Левобережье местами сильный, метель; днем в Украине небольшой снег, на юге и Закарпатье с дождём. На дорогах страны гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, на юге и востоке страны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10° мороза, в западных областях местами 12-14°, в южных и восточных областях 2-7° мороза; днем в Украине 0-5° мороза, на юге и на Закарпатье 0-5° тепла; в Крыму ночью 0-6 мороза, днем 3-9 тепла.

В Киеве ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 1-3° мороза.

Погода на 21 марта

В связи с непогодой мэр Днипра Борис Филатов объявил вторник и среду выходными днями для бюджетных организаций города.

"Переносим каникулы для детей. Готовимся к снегопаду в среду. Не паникуем", - написал он в Facebook.

Как известно, в Днипре по состоянию на утро понедельника был снежный коллапс: транспорт курсировал с большим проблемами, жители не могли добраться до работы из-за снежных заносов.