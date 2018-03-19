У зоні АТО дотримувалися перемир'я
Понеділок, 19 березня 2018, 17:19
Від початку доби бойовики дотримувалися у повній мірі режиму всеохоплюючого перемир’я.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 19 березня 2018 року.
"Станом на 18.00 обстрілів наших позицій не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
У штабі АТО зазначають, що українські військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони, продовжують контролювати бойовиків, дотримуючись умов повного припинення вогню.
Українська правда