В зоне АТО придерживались перемирия
Понедельник, 19 марта 2018, 17:19
С начала суток боевики придерживались в полной мере режима всеобъемлющего перемирия.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 19 марта 2018 года.
"По состоянию на 18.00 обстрелов наших позиций не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В штабе АТО отмечают, что украинские военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, продолжают контролировать боевиков, соблюдая условия полного прекращения огня.
Украинская правда