В зоне АТО придерживались перемирия

С начала суток боевики придерживались в полной мере режима всеобъемлющего перемирия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 19 марта 2018 года.

"По состоянию на 18.00 обстрелов наших позиций не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе АТО отмечают, что украинские военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, продолжают контролировать боевиков, соблюдая условия полного прекращения огня.