Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд скасував постанову про закриття справи про напад на антикорупційного активіста

Понеділок, 19 березня 2018, 20:52

Ленінський районний суд Харкова скасував постанову про закриття кримінального провадження за фактом нападу на члена правління громадської організації "Харківський антикорупційний центр" Євгена Лісічкіна.

Про це повідомив адвокат Лісічкіна Олег Федоров, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні відбувся розгляд нашої скарги. Винесено ухвалу про задоволення поданої скарги та скасування постанови про закриття кримінального провадження. Після цього матеріали (кримінального провадження – ред.) повертаються начальнику відділу поліції для продовження розслідування", - пояснив захисник.

Як відомо, 18 вересня 2017 року члена Харківського антикорупційного центру Євгена Лісічкіна побили двоє нападників, він пов'язує це зі своєю професійною діяльністю

Пізніше він дізнався із відповіді поліції на запит свого адвоката, що 31 жовтня 2017 року було закрито кримінальне провадження.

За твердженнями активіста, його особисто про це не повідомили. Крім того, він до сих пір не отримав відповіді на запит про хід слідства, спрямований в кінці січня 2018 року.

16 березня 2018 року Лісічкін повідомив, що оскаржив постанову про закриття кримінального провадження за фактом нападу на нього.

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківсудкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Харків
У передмісті Харкова прогриміли вибухи – ЗМІ
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові
Останні новини
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
Усі новини...
Реклама: