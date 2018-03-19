Суд скасував постанову про закриття справи про напад на антикорупційного активіста

Ленінський районний суд Харкова скасував постанову про закриття кримінального провадження за фактом нападу на члена правління громадської організації "Харківський антикорупційний центр" Євгена Лісічкіна.

Про це повідомив адвокат Лісічкіна Олег Федоров, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні відбувся розгляд нашої скарги. Винесено ухвалу про задоволення поданої скарги та скасування постанови про закриття кримінального провадження. Після цього матеріали (кримінального провадження – ред.) повертаються начальнику відділу поліції для продовження розслідування", - пояснив захисник.

Як відомо, 18 вересня 2017 року члена Харківського антикорупційного центру Євгена Лісічкіна побили двоє нападників, він пов'язує це зі своєю професійною діяльністю

Пізніше він дізнався із відповіді поліції на запит свого адвоката, що 31 жовтня 2017 року було закрито кримінальне провадження.

За твердженнями активіста, його особисто про це не повідомили. Крім того, він до сих пір не отримав відповіді на запит про хід слідства, спрямований в кінці січня 2018 року.

16 березня 2018 року Лісічкін повідомив, що оскаржив постанову про закриття кримінального провадження за фактом нападу на нього.