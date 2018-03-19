Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд отменил постановление о закрытии дела о нападении на антикоррупционного активиста

Понедельник, 19 марта 2018, 20:52

Ленинский районный суд Харькова отменил постановление о закрытии уголовного производства по факту нападения на члена правления общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" Евгения Лисичкина.

Об этом сообщил адвокат Лисичкина Олег Федоров, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня состоялось рассмотрение нашей жалобы. Вынесено постановление об удовлетворении поданной жалобы и отмене постановления о закрытии уголовного производства. После этого материалы (уголовного производства - ред.) возвращаются начальнику отдела полиции для продолжения расследования", - пояснил защитник.

Как известно, 18 сентября 2017 года члена Харьковского антикоррупционного центра Евгения Лисичкин избили двое нападавших, он связывает это со своей профессиональной деятельностью

Позже он узнал из ответа полиции на запрос своего адвоката, что 31 октября 2017 года было закрыто уголовное производство.

По утверждениям активиста, его лично об этом не уведомили. Кроме того, он до сих пор не получил ответа на запрос о ходе следствия, направленный в конце января 2018 года.

16 марта 2018 года Лисичкин сообщил, что обжаловал постановление о закрытии уголовного производства по факту нападения на него.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковсудкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Харьков
В пригороде Харькова прогремели взрывы – СМИ
В Харькове найден застреленным полицейский
Терехов уволил ответственного за состояние укрытий в Харькове
Последние новости
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
Все новости...
Реклама: