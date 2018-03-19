Суд отменил постановление о закрытии дела о нападении на антикоррупционного активиста

Ленинский районный суд Харькова отменил постановление о закрытии уголовного производства по факту нападения на члена правления общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" Евгения Лисичкина.

Об этом сообщил адвокат Лисичкина Олег Федоров, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня состоялось рассмотрение нашей жалобы. Вынесено постановление об удовлетворении поданной жалобы и отмене постановления о закрытии уголовного производства. После этого материалы (уголовного производства - ред.) возвращаются начальнику отдела полиции для продолжения расследования", - пояснил защитник.

Как известно, 18 сентября 2017 года члена Харьковского антикоррупционного центра Евгения Лисичкин избили двое нападавших, он связывает это со своей профессиональной деятельностью

Позже он узнал из ответа полиции на запрос своего адвоката, что 31 октября 2017 года было закрыто уголовное производство.

По утверждениям активиста, его лично об этом не уведомили. Кроме того, он до сих пор не получил ответа на запрос о ходе следствия, направленный в конце января 2018 года.

16 марта 2018 года Лисичкин сообщил, что обжаловал постановление о закрытии уголовного производства по факту нападения на него.