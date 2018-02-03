Полторак розказав про терміни передачі Україні Javelin

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що рішення про передачу Джевелінів буде прийнято "дуже своєчасно", а часові рамки не мають значення.

Про це він розказав в ефірі передачі "Час-Time" на "Голосі Америки".

"Ми сьогодні про це говорили. Ми обговорювали механізм передачі протитанкових засобів. Ми говорили і (про) інші питання,пов’язані із підготовкою особового складу і порядку передачі. Я думаю, що рішення про передачу Джевелінів в Україну буде прийнято дуже своєчасно і дуже правильно", - відповів Полторак на питання про терміни поставок зброї.

За його словами, не так важливо, коли Україна отримає ці протитанкові комплекси, як сам факт того, що вони будуть надані.

"Це дуже серйозний, потужний сигнал Україні про те, що вона залишилась не сам на сам з Росією і це сигнал самій Росії, що нас підтримує весь світ. Крім того це потужний сигнал і іншим колегам, з якими ми працюємо, що треба більш активніше працювати з Україною", - пояснив міністр оборони.

"Я думаю, що рішення про передачу, часовий графік передачі, він не відіграватиме надзвичайно важливу роль, ми працюємо над тим, щоби максимально ефективно механізм передачі був здійснений від Сполучених Штатів в Україну", - сказав Полторак.

При цьому він зазначив, що важливим моментом є саме забезпечення збереження військових технологій.

"При цьому зберегти недоторканість тих протитанкових засобів, забезпечити збереження технологій, а також ефективної підготовки і використання розрахунків,які будуть працювати на тих засобах", - розказав міністр оборони.

Як повідомляє Укрінформ, за підсумками зустрічі з главою оборонного відомства США Джеймсом Меттісом, 2 лютого, Полторак заявив, що в питанні передачі американської летальної зброї в Україну досяг "повного розуміння".

Раніше Кабінет міністрів засекретив деталі запланованих поставок українській армії сучасної зброї.

Як відомо, 23 грудня у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

У Кремлі у відповідь на рішення США пригрозили кровопролиттям на Донбасі.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку бойовиків, але не для ескалації конфлікту на Донбасі.

Також повідомлялося, що США переживають через те, що американські військові технології можуть потрапити до російських військових.

17 січня 2018 року начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що Збройні сили України проводять підготовку до прийняття на озброєння американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.