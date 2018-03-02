США: Нові ядерні ракети РФ порушують міжнародні договори

Держдеп США заявив, що використання згаданих 1 березня президентом РФ Володимиром Путіним ядерних ракет порушує міжнародні зобов'язання Кремля.

Про це повідомила речниця Державного департаменту Гедер Науерт, передає "Радіо Свобода".

"Деякі з озброєнь не відповідають Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, що особливо нас турбує", – наголосила Науерт.

"РФ не дотримуються договору РСМД з 2014 року, розробляючи ракети середньої дальності наземного базування і крилаті ракети, прямо порушуючи договір", – додала вона.

"Москва розробляє дестабілізуючі системи зброї вже понад 10 років, порушуючи свої міжнародні зобов’язання", – підкреслила речниця.

Науерт зазначила, що у Держдепартаменті спостерігали за виступом Путіна перед Федеральними зборами "з великим інтересом".

"Зрозуміло, що було сумно спостерігати за відеоанімацією, яка зображає ядерний напад на США. Ми, безумовно, не отримали задоволення від цього. Ми не вважаємо це поведінкою відповідального гравця на міжнародній арені", – сказала Науерт.

У Пентагоні також критично сприйняли заяви президента РФ Володимира Путіна про нові ядерні ракети.

Як відомо, 1 березня в посланні Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін заявив про створення новітньої зброї, зокрема крилатої ракети з надпотужною ядерною установкою, підводного безпілотника і новітньої лазерної зброї.

Путін заявив, що не блефує, тому не слід розгойдувати човен "по імені планета Земля", вводячи проти РФ санкції та інші обмеження.