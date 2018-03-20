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Доба в АТО: бойовики знову порушили перемир'я

Вівторок, 20 березня 2018, 05:15
Доба в АТО: бойовики знову порушили перемир'я

За минулу добу, 19 березня, зафіксовано 1 обстріл опорних пунктів сил ЗСУ на Донецькому напрямку.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зі стрілецької зброї агресор вів вогонь по укріпленнях українських захисників поблизу Новогригорівки.

"Унаслідок ворожого обстрілу один український захисник зазнав поранення. Його доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу", - наголосили у штабі.

На Луганському напрямку режиму всеохоплюючого припинення вогню ворог дотримувався у повній мірі.

Теми: АТОДонбасвійнаОРДЛО
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