Сутки в АТО: боевики снова нарушили перемирие

380 просмотров
Вторник, 20 марта 2018, 06:15

За прошедшие сутки, 19 марта, зафиксировано 1 обстрел опорных пунктов сил ВСУ на Донецком направлении.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Из стрелкового оружия агрессор вел огонь по укреплениям украинских защитников возле Новогригорьевки.

"В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь", - подчеркнули в штабе.

На Луганском направлении режима всеобъемлющего прекращения огня враг придерживался в полной мере.

Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: АТО Донбасс война ОРДЛО
powered by lun.ua
По теме
За три месяца на Донбассе погибли 12 гражданских - ООН 19 марта 2018, 20:40
В зоне АТО придерживались перемирия 19 марта 2018, 18:19
В штабе АТО уточнили состояние травмированного бойца 19 марта 2018, 12:45
Все новости
Главные новости
Сутки в АТО: боевики снова нарушили перемирие
Климкин предложил усилить давление на Россию
ООН выразила свою позицию относительно "выборов" в Крыму
Венгрия требует от Киева отложить реализацию закона об образовании до 2023 года
Все новости
Фото, видео

"Укрпочта" выпустит марки с героями мультика "Похищенная принцесса"

еда

Что покупать на рынках весной: рецепты блюд из сезонных продуктов