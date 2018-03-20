Сутки в АТО: боевики снова нарушили перемирие

За прошедшие сутки, 19 марта, зафиксировано 1 обстрел опорных пунктов сил ВСУ на Донецком направлении.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Из стрелкового оружия агрессор вел огонь по укреплениям украинских защитников возле Новогригорьевки.

"В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь", - подчеркнули в штабе.

На Луганском направлении режима всеобъемлющего прекращения огня враг придерживался в полной мере.