У РФ порахували 99,5% голосів, Путіну віддали 76,65%

Президент РФ Володимир Путін отримує 76,65% голосів на виборах президента після обробки 99,5% бюлетенів.

Про це, посилаючись на дані ЦВК РФ, повідомляє РИА Новости.

Як заявили в Центрвиборчкомі, "Путін заручився рекордною у своїй кар'єрі політичною підтримкою виборців - за нього проголосували 54,4 мільйона громадян, що на 5,1 мільйона більше, ніж у 2004 році".

У кандидата від КПРФ Павла Грудініна 11,81% голосів, у лідера ЛДПР Володимира Жириновського - 5,67%.

Середня явка на вибори складає більше 67%.

Як відомо, так звані "вибори" президента РФ 18 березня окупанти провели і в Криму, в четверту річницю анексії півострова.

Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ і моніторингова місія Євросоюзу відмовилися відправляти спостерігачів в тимчасово окупований Крим на "вибори" президента Росії.

При цьому, як заявляють російські ЗМІ, в окупованому Криму у Путіна рівень підтримки 92,19%, а явка склала 63,86%. У той же час окупаційна адміністрація Криму заявила, що "вибори" пройшли без порушень.

23 лютого глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що міністерство надіслало ноту МЗС РФ через вибори президента РФ на території окупованого Криму.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав жителів окупованого Криму не брати участь і не допомагати в організації виборів президента Росії.

Він також заявив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до виборів президента РФ в окупованому Криму потрапили під відповідні санкції.

1 березня Верховна Рада закликала світ завадити виборам президента РФ в анексованому Криму та не визнавати їх легітимними.

12 березня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову про звернення нардепів до парламентів інших країн щодо невизнання і бойкотування виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що вибори президента РФ в окупованому Криму не будуть визнані міжнародним співтовариством.

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Європейський Союз не визнає проведення виборів Російською Федерацією на Кримському півострові.

Такі ж заяви зробили ще ряд країн.