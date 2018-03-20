Рубану повідомили про нову підозру

Керівнику "Офіцерського корпусу" Володимиру Рубану 15 березня повідомили про нову підозру.

Про це на засіданні Апеляційного суду Києва 20 березня заявив прокурор.

"Рубану додатково повідомлено про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри. Так, Рубан наразі підозрюється у вчиненні злочинів, таких як: змова про вчинення насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109), готування до вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109) за попередньою змовою осіб", - сказав прокурор.

Також Рубана підозрюють у підготовці до посягання на життя державних та громадських діячів за попередньою змовою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112), підготовці до теракту (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258), сприяння терористичній організації ДНР (ч.1 ст. 258-3) та незаконному поводженню зі зброєю за попередньою змовою осіб (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263).

Прокурор додав, що прокуратура отримала необхідні докази, які обґрунтовують підозру Рубану.

"Частина цих доказів долучена до матеріалів клопотання, обґрунтовано підозру та ризики. Під час досудового розслідування встановлено, що Рубан може чинити дії, передбачені ст. 177 КПК (переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити докази, впливати на свідків та інше)", - сказав прокурор.

Він наголосив, що Рубан підозрюється у вчиненні дуже тяжких злочинів, за які передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

"Ухвалу слідчого судді від 9 березня про тримання під вартою без визначення розміру застави – вважаю обґрунтованою і прошу залишити без змін", - підсумував прокурор.

Раніше Рубану було оголошено підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

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Як відомо, керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї.