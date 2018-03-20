Рубану сообщили о новом подозрении

Руководителю "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану 15 марта сообщили о новом подозрении.



Об этом на заседании Апелляционного суда Киеве 20 марта заявил прокурор.



"Рубану дополнительно сообщено о новом подозрение и об изменении ранее сообщенного подозрения. Так, Рубан сейчас подозревается в совершении преступлений, таких как: заговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109), подготовка к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109) по предварительному сговору лиц", – сказал прокурор.



Также Рубана подозревают в подготовке к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112), подготовке к теракту (ч. 1 ст. 14, ч . 3 ст. 258), содействии террористической организации "ДНР" (ч.1 ст. 258-3) и незаконном обращении с оружием по предварительному сговору лиц (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263).



Прокурор добавил, что прокуратура получила необходимые доказательства, обосновывающие подозрение Рубану.



"Часть этих доказательств приобщена к материалам ходатайства, обоснованно подозрение и риски. Во время досудебного расследования установлено, что Рубан может совершать действия, предусмотренные ст. 177 УПК (скрываться от органов досудебного расследования и/или суда, уничтожить, спрятать или исказить доказательства, воздействовать на свидетелей и т.д.)", – сказал прокурор.



Он отметил, что Рубан подозревается в совершении очень тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.



"Постановление следственного судьи от 9 марта о содержании под стражей без определения размера залога – считаю обоснованным и прошу оставить без изменений", - подытожил прокурор.

Ранее Рубану подозрение объявлено по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Приготовление к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

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Как известно, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия.