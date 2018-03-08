Луценко підтвердив затримання переговірника Рубана
Керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана затримано на КПВВ з арсеналом зброї.
Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука у Facebook.
"На КПВВ затримано Рубана. Під виглядом переселенця, цей "генерал" намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях", - написав Тука.
Разом з тим, на прохання "Української правди" повідомити подробиці затримання Тука відповів: "Жодної офіційної відповіді ще не маю".
Пізніше інформацію про затримання Рубана підтвердив у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.
У коментарі до посту волонтера, блогера, колишнього учасника АТО Мирослава Гая щодо Рубана генпрокурор написав: "Це не випадкове затримання", додавши, що впевнений у цьому на 100%.
Він додав, що його затримали при спробі в'їхати з окупованої території на підконтрольну Україні.
Як повідомив Гай, Рубан був затриманий о 9.15 на пункті Майорськ прикордонниками, коли намагався перевезти величезний арсенал зброї з окупованої території в Україні.
За інформацією волонтера, злочинця передали до СБУ.
"Рубан незаконно привласнив собі звання генерала і займався впровадженням агентів ФСБ в Україну під виглядом полонених. Для цього йому була відведена роль переговірника", - пише Гай.
За його інформацією, Рубана "намагаються відмазати" люди Віктора Медведчука.
"В інтернеті вже розганяється хвиля, що Рубан зв'язковий Порошенко в ОРДЛО, хоча його зв'язки з Медведчуком відомі з 2014 року. Робиться це для того, щоб його відпустили", - стверджує волонтер.
У той же час, Луценко в коментарі до посту написав: "Ніяких звільнень не буде".
"Українська правда" намагається розібратися в ситуації.
Як відомо, 24 лютого 2017 року керівник центру зі звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан і народний депутат України Надія Савченко відвідали окупований Донецьк.
Служба безпеки України тоді опитала Рубана й скасувала йому дозвіл на перетин лінії зіткнення.