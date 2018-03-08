Керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана затримано на КПВВ з арсеналом зброї.

Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука у Facebook.

"На КПВВ затримано Рубана. Під виглядом переселенця, цей "генерал" намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях", - написав Тука.

Разом з тим, на прохання "Української правди" повідомити подробиці затримання Тука відповів: "Жодної офіційної відповіді ще не маю".

Помічник Держприкордонслужби Олег Слободян також заявив: "Поки не коментуємо".

"Українська правда" намагається розібратися в ситуації.

Як відомо, 24 лютого 2017 року керівник центру зі звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан і народний депутат України Надія Савченко відвідали окупований Донецьк.

Служба безпеки України тоді опитала Рубана й скасувала йому дозвіл на перетин лінії зіткнення.