Керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана затримано на КПВВ з арсеналом зброї.

Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука у Facebook.

"На КПВВ затримано Рубана. Під виглядом переселенця, цей "генерал" намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях", - написав Тука.

Разом з тим, на прохання "Української правди" повідомити подробиці затримання Тука відповів: "Жодної офіційної відповіді ще не маю".

Пізніше інформацію про затримання Рубана підтвердив у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

У коментарі до посту волонтера, блогера, колишнього учасника АТО Мирослава Гая щодо Рубана генпрокурор написав: "Це не випадкове затримання", додавши, що впевнений у цьому на 100%.

Він додав, що його затримали при спробі в'їхати з окупованої території на підконтрольну Україні.

Як повідомив Гай, Рубан був затриманий о 9.15 на пункті Майорськ прикордонниками, коли намагався перевезти величезний арсенал зброї з окупованої території в Україні.

За інформацією волонтера, злочинця передали до СБУ.

"Рубан незаконно привласнив собі звання генерала і займався впровадженням агентів ФСБ в Україну під виглядом полонених. Для цього йому була відведена роль переговірника", - пише Гай.

За його інформацією, Рубана "намагаються відмазати" люди Віктора Медведчука.

"В інтернеті вже розганяється хвиля, що Рубан зв'язковий Порошенко в ОРДЛО, хоча його зв'язки з Медведчуком відомі з 2014 року. Робиться це для того, щоб його відпустили", - стверджує волонтер.

У той же час, Луценко в коментарі до посту написав: "Ніяких звільнень не буде".

"Українська правда" намагається розібратися в ситуації.

Як відомо, 24 лютого 2017 року керівник центру зі звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан і народний депутат України Надія Савченко відвідали окупований Донецьк.

Служба безпеки України тоді опитала Рубана й скасувала йому дозвіл на перетин лінії зіткнення.