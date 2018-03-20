МЗС вимагає негайного доступу до Сенцова

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Вівторок, 20 березня 2018, 13:48

МЗС України вимагає від Росії надати негайний доступ консулу до українського режисера Олега Сенцової через погіршення його стану здоров'я.

Про це у своєму Твіттері написала речниця МЗС Мар'яна Беца.

Як відомо, нещодавно Сенцов, засуджений в Росії за сфабрикованою справою, розповів у листі сестрі, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я у колонії в місті Лабитнангі.

Олега Сенцова разом із Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх. Росія на заклики не реагує.

Українська правда
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Теми: Сенцов Росія в'язниця
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