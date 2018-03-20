МИД требует немедленный доступ к Сенцову

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Вторник, 20 марта 2018, 13:48

МИД Украины требует от России предоставить немедленный доступ консулу в украинского режиссера Олега Сенцовой из-за ухудшения его состояния здоровья.

Об этом в своем Твиттере написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Как известно, недавно Сенцов, осужденный в России по сфабрикованному делу, рассказал в письме сестре, что медленно и безвозвратно теряет здоровье в колонии в городе Лабытнанги.

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.


Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их. Россия на призывы не реагирует.

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Темы: Сенцов Росcия тюрьма
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