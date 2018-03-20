Комітет готує свою постанову про невизнання виборів президента РФ

Комітет у закордонних справах планує зареєструвати альтернативний проект постанови, яким пропонується не визнавати вибори президента РФ тільки на території Криму.

Про це журналістам розповіла член комітету Ірина Луценко, повідомляє "Укрінформ".

"Буде подано дві постанови. Одну постанову подав "Народний фронт", інша постанова буде від членів Комітету в закордонних справах. Ми як члени Комітету в закордонних справах будемо переконувати зал і визначати позицію про те, щоб не визнавати вибори президента тільки в анексованому Криму", - пояснила вона.

За її словами, така позиція фракції БПП та членів комітету грунтується на тому, що якщо Україна визнає вибори президента нелегітимними по всій території Росії, то не зможе з ним (В. Путіним - ред) домовлятися, навіть по тих позиціях, які будуть вигідні для української сторони

"Наша позиція - позиція "Блоку Петра Порошенка" і членів комітету, оскільки будь-яке рішення нелегітимного президента на користь України, наприклад, президент Росії Путін погодиться на ті умови щодо розгортання миротворчої місії, які проговорив наш президент", - зазначила Луценко.

Також вона додала, що необхідно зважати на необхідність звільнення українських заручників, що на перебувають на території Росії і парламент може перейти до розгляду відповідних проектів постанов "якщо не сьогодні, то завтра".

Щодо проекту постанови комітету про невизнання виборів в окупованому Криму, то поки він не з'явився на сайті ВР.

При цьому, спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час пленарного засідання у вівторок зазначив, що депутати можуть 20 березня розглянути проект постанови про невизнання виборів президента РФ.

Раніше голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак заявив, що парламент має ухвалити проект постанови №8153, який був зареєстрований 19 березня.

За його словами, "постанова щодо нелегітимності так званих виборів президента Росії не про те, чи зустрічатися з Путіним у нормандському форматі чи ні. Ця постанова доповнює політико-правову позицію України стосовно дій Росії, створює підстави для розширення санкцій та підготовки консолідованої позиції до країни-агресора".