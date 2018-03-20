Комитет готовит свое постановление о непризнании выборов президента РФ

Комитет по иностранным делам планирует зарегистрировать альтернативный проект постановления, которым предлагается не признавать выборы президента РФ только на территории Крыма.

Об этом журналистам рассказала член комитета Ирина Луценко, сообщает "Укринформ".

"Будет подано два постановления. Одно постановление подал "Народный фронт", другое постановление будет от членов Комитета по иностранным делам. Мы как члены Комитета по иностранным делам будем убеждать зал и определять позицию о том, чтобы не признавать выборы президента только в аннексированном Крыму", - пояснила она.

По ее словам, такая позиция фракции БПП и членов комитета основывается на том, что если Украина признает выборы президента нелегитимными по всей территории России, то не сможет с ним (В.Путиным - ред) договариваться, даже по тем позициям, которые будут выгодны для украинской стороны

"Наша позиция - позиция "Блока Петра Порошенко" и членов комитета, поскольку любое решение нелегитимного президента в пользу Украины, например, президент России Путин согласится на те условия по развертыванию миротворческой миссии, которые проговорил наш президент", - отметила Луценко.

Также она добавила, что необходимо учитывать необходимость освобождения украинских заложников, которые находятся на территории России и парламент может перейти к рассмотрению соответствующих проектов постановлений "если не сегодня, то завтра".

Относительно проекта постановления комитета о непризнании выборов в оккупированном Крыму, то пока он не появился на сайте ВР.

При этом, спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время пленарного заседания во вторник отметил, что депутаты могут 20 марта рассмотреть проект постановления о непризнании выборов президента РФ.

Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил, что парламент должен принять проект постановления №8153, который был зарегистрирован 19 марта.

По его словам, "постановление о нелегитимности так называемых выборов президента России не о том, встречаться с Путиным в нормандском формате или нет. Это постановление дополняет политико-правовую позицию Украины относительно действий России, создает основания для расширения санкций и подготовки консолидированной позиции в отношении страны-агрессора".