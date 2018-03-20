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БПП хоче продовжити термін для декларування громадських організацій

Вівторок, 20 березня 2018, 10:14

Голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що якщо Верховна рада на цьому тижні не ухвалить проект закону про відміну е-декларування для громадських організацій, то необхідно дати їм відстрочку.

Про це він сказав з трибуни парламенту.

За його словами, наприкінці березня закінчується строк подачі електронних декларацій і тому парламенту слід поквапитися зі скасуванням вимог обов'язкового декларування для членів громадських організацій.

"Необхідно вже на цьому пленарному тижні розглянути законопроекти №6675 та №6674, ініційовані президентом України. Ця ініціатива є важливою складовою розвитку демократії, що базується на європейському досвіді підзвітності ГО безпосередньо перед суспільством", - сказав голова фракції БПП.

"У випадку, якщо ці проекти законів не будуть ухвалені, ми вважаємо за потрібне пролонгування терміну подачі електронних декларацій для представників громадських організацій", - зазначив він.

Також Герасимов додав, що фракція БПП не визнає нелегітимні вибори в  окупованому Криму і цю позицію підтримують міжнародні партнери.

Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак також заявив, що Верховна Рада має ухвалити постанову, якою дасть політичну оцінку "фарсу, який у Росії називають виборами президента".

За його словами, проект постанови №8153 був зареєстрований 19 березня.

"Ми стверджуємо, що це нелегітимні вибори, нелегітимного президента. Це грубе порушення міжнародного права, насмішка над демократією та правами людини", - сказав він.

Бурбак зазначив, що Кремль провів злочинні вибори, а значить Україна має зробити наступний крок.

"Нинішня постанова щодо нелегітимності так званих виборів президента Росії не про те, чи зустрічатися з Путіним у нормандському форматі чи ні. Ця постанова доповнює політико-правову позицію України стосовно дій Росії, створює підстави для розширення санкцій та підготовки консолідованої позиції до країни-агресора", - розповів нардеп.

Він додав, що головний сенс цієї постанови заявити, що Крим - це Україна.

Як відомо, 27 березня 2017 року президент Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Євросоюз розкритикував українські поправки до закону про електронне декларування, які передбачають подання декларацій громадськими активістами.

Порошенко згодом просив депутатів скасувати вимогу про зобов’язання громадських активістів подавати електронні декларації.

У лютому представник президента в парламенті Ірина Луценко стверджувала, що громадські активісти погоджуються на запропоноване Порошенком розширене звітування про доходи замість їх декларування.

Водночас антикорупціонери повідомили, що відхилили пропозицію Порошенкащодо декларування.

Яна Міланова, УП
Теми: БППдекларації
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